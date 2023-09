In rete le performance del Ryzen Z1, CPU 'economica' che sfiderà Steam Deck

Qualche settimana dopo il "pesce d'aprile" di ROG Ally, AMD annunciò i chip Ryzen Z1 e Z1 Extreme, ma di questi finora solo il secondo ha visto la luce in maniera ufficiale. Il primo potrebbe essere pronto all'arrivo sul mercato, la variante "economica" per console portatili entry level.

Finalmente, il chip Ryzen Z1 è apparso in rete in una review asiatica, in cui un misterioso handheld animato da tale processore è stato messo alla prova e confrontato con un notebook reference alimentato a sua volta dal Ryzen 7840U, equivalente in un certo senso allo Z1 Extreme.

I risultati non stupiscono molto in termini puramente prestazionali, con il chip più grande che va di media a più del doppio delle prestazioni del chip budget.

Questi dati confermano le numerose polemiche che ne hanno accompagnato il lancio, dal momento che anche le specifiche tecniche e le proiezioni iniziali di AMD mostravano un divario molto più ampio rispetto alla differenza di prezzo tra i due, rispettivamente con grafica da da 4 CU e 12 CU.

Il piccolo Z1, però, brilla maggiormente in efficienza energetica, letteralmente annullando il vantaggio prestazionale del chip "Extreme" se costretti entrambi a 15W. Purtroppo, però, la differenza per il recensore resta comunque troppa per giustificare una differenza di prezzo di appena 100 dollari tra le due varianti di ROG Ally.