In rete le prime immagini della scheda logica di iPhone Xl

In attesa di scoprire la scheda tecnica completa, nonostante i numerosi rumor, i colleghi di Slashleaks hanno pubblicato in rete quelle che potrebbero essere le prime immagini della scheda logica del nuovo iPhone Xl, che Apple dovrebbe presentare nel corso del mese di Settembre durante l'annuale evento autunnale.

Le fotografie, che possono essere consultate direttamente tramite questo indirizzo, ci mostrano la scheda logica da varie angolazioni.

Come sempre non possiamo garantirvi che si tratta di fotografie reali al 100%, ma storicamente il sito web Slashleaks si è sempre dimostrato affidabile da questo fronte. Nonostante ciò però vi invitiamo comunque a prendere il tutto con le pinze, in quanto provengono da fonti vicine alla catena di montaggio e non direttamente da Apple.

I rumor sulla prossima generazione di iPhone sono tanti, ma in Cina si sono già portati avanti e come abbiamo avuto modo di raccontarvi qualche giorno fa, sono già spuntati i primi cloni basati su Android.

Alcuni analisti però sono andati oltre ed hanno già svelato quelle che potrebbero essere le specifiche tecniche degli iPhone del 2020, che potrebbero essere tutti e tre con schermi OLED, con supporto al 5G solo sul top di gamma. Vari leakster infatti concordano sul fatto che gli iPhone Xl non supporteranno la nuova rete dati.