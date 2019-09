In rete la scheda tecnica completa ed i prezzi dei nuovi iPhone 11

Siamo ad una settimana dal keynote Apple del 10 Settembre, nel corso del quale Apple dovrebbe presentare i nuovi iPhone 11, e sul web ha fatto capolino quella che sembra essere la scheda tecnica completa. Conferme per molti dei rumor trapelati in precedenza, ma come sempre vi invitiamo a prenderla con le molle in quanto non è ufficiale.

Il primo aspetto messo in chiaro dal documento è quello relativo ai nomi. I modelli a quanto apre dovrebbero essere tre: iPhone 11 sarà il successore di iPhone Xr, e dovrebbe includere uno schermo LCD da 6,1 pollici con risoluzione di 1792x828 pixel. Sotto la scocca a quanto pare sarà presente il chipset A13 Bionic progettato da Apple e prodotto da TSMC utilizzando il processo produttivo a 7nm.

Aspetto secondario, ma comunque importante, è la quantità di RAM: si parla di 4 gigabyte, mentre per quanto riguarda le opzioni di storage dovrebbero arrivare varianti da 64, 256 e 512 gigabyte. A livello fotografico troviamo due sensori posteriori ed una fotocamera FaceTime frontale da 12 megapixel.

La scheda tecnica parla anche del supporto alla ricarica wireless inversa, ed una batteria da 3110 mAh. Il prezzo di partenza è di 749 Dollari.

Il secondo modello di cui parla il documento è iPhone 11 Pro, il sequel di iPhone Xs. In questo caso troviamo un display AMOLED da 5,8 pollici con risoluzione di 2436x1125 pixel, con chipset A13 Bionic e 6 gigabyte di RAM. Le opzioni di memoria saranno le stesse di iPhone 11, mentre a livello fotografico sulla scocca posteriore troviamo tre lenti da 12mp (teleobiettivo) + 12 mp (zoom ottico 2x) + 12mp (grandangolare con campo visivo di 120 gradi). Questo modello supporterà anche Apple Pencil e la ricarica wireless inversa, mentre la batteria sarà di 3190 mAh o superiore. E' previsto un prezzo di partenza di 999 Dollari.

Il modello ultratop invece sarà battezzato iPhone 11 Pro Max, ed andrà a sostituire l'iPhone Xs Max. Lo schermo AMOLED avrà una diagonale di 6,5 pollici con risoluzione di 2688x1242 pixel e densità di 458ppi. Le opzioni di memoria saranno le stesse degli altri modelli, così come la configurazione delle fotocamere. Lo schermo più grande implica però l'integrazione di una batteria d 3500 mAh o superiore, addirittura di vicina ai 4000 mAh. Il prezzo di partenza è di 1.099 Dollari.

I tre modelli segneranno l'addio al 3D Touch, mentre debutterà il supporto al WiFi 6. Confermata anche la presenza del Face ID, che evidentemente ancora non sarà mandato in pensione come affermato da molti.

Interessante la parte del rumor che parlava del supporto alla ricarica inversa, che consentirà di ricaricare la custodia delle AirPods ed Apple Watch.

I preordini dovrebbero prendere il via il 13 Settembre, con inizio della commercializzazione previsto per il 20.

Dei prezzi avevamo discusso già la scorsa settimana.