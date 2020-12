In rete le specifiche tecniche del Galaxy S21 FE: sarà un downgrade rispetto all'S20 FE?

Mentre sono stati praticamente svelati integralmente i Galaxy S21 che Samsung dovrebbe presentare nelle prossime settimane, sul web si parla già del Galaxy S21 FE, il successore diretto del Galaxy S20 FE che è stato uno degli smartphone più apprezzati della compagnia coreana.

A quanto pare, Samsung potrebbe abbandonare in parte la strategia adottata con il Galaxy S20 FE ed infatti in molti già definiscono il Galaxy S21 FE un downgrade rispetto al suo predecessore.

Samsung infatti avrebbe scelto uno schermo OLED da 60Hz e non da 120Hz, come sperato da molti. La scelta sarebbe da ricercare nel contenimento dei costi di produzione, che renderanno il dispositivo accessibile a più clienti.

La spending review dovrebbe riguardare anche altre parti della scheda tecnica: ci si interroga sul processore, che potrebbe essere l'Exynos 2100, accompagnato da 6 gigabyte di RAM e non 8GB, come avvenuto sul Galaxy S20 FE. Samsung avrebbe anche scelto una batteria da 4580 mAh, in questo caso leggermente più grande rispetto ai 4500 mAh dell'S20 FE.

Nessuna informazione invece sul comparto fotografico, ma non è escluso che anche in questo caso Samsung decida di contenere i costi.

Resta anche l'incognita del prezzo, ma maggiori dettagli potrebbero arrivare già nel corso delle prossime giornate.