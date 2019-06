La rete TIM premiata agli Opensignal Awards per le performance da mobile

Importante riconoscimento per la rete mobile di TIM, che è stata premiata da OpenSignal nell'ambito dei recenti Opensignal Awards nell'ultimo "Mobile Network Experience" report. Nello specifico, la rete mobile dell'operatore telefonico blu è stata premiata sotto vari punti di vista.

TIM Mobile infatti ha ottenuto quattro dei cinque premi nazionali, tra i quali il "Download Speed Experience", che riguarda la velocità in download delle reti, ma anche la "Video Experience" riguardante la qualità streaming, e la "Upload Spedd Experience" per la velocità in upload, e la "Latency Experience".

La ricerca si è basata su alcune misurazioni raccolte da gennaio a marzo 2019, ed ha anche analizzato la user experience della rete mobile dei principali operatori in Italia.

Per festeggiare l'importante riconoscimento ottenuto, TIM ha realizzato una nuova campagna promozionale, on air dallo scorso weekend, in cui è presente il claim "Non tutte le reti sono uguali".

Per TIM si tratta di un importante traguardo ottenuto dalla propria rete mobile, che si conferma una delle migliori del nostro paese. La compagnia telefonica ha anche confermato, tramite una nota pubblicata sul proprio sito, "l'impegno per offrire agli italiani velocità di connessione elevate insieme ad una customer experience d’eccellenza".

Il rapporto completo di OpenSignal è disponibile tramite questo indirizzo.