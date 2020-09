Rete unica, Bloomberg: Antitrust UE preoccupato da posizione di TIM, si va verso il no

Bomba lanciata da Bloomberg questa mattina. L'agenzia di stampa, citando fonti vicine alla Commissione Europea, sostiene che l'Antitrust Europeo sarebbe "propenso ad opporsi al piano della rete unica nazionale in Italia con controllo da parte di TIM", nonostante l'approvazione da parte di CDP.

Nelle passate ore alcune indiscrezioni simili erano state pubblicate anche dai colleghi di Key4Biz, che avevano citato fonti vicine alla questione in un editoriale a firma di Raffaele Beberio.

Secondo Bloomberg, la bocciatura da parte dell'Unione Europea non sarebbe di natura tecnica, ma legata all'Antitrust. I tecnici guidati da Margrethe Vestager infatti avrebbero espresso preoccupazioni per il fatto che TIM potrebbe assumere il controllo del nuovo operatore, il quale come stabilito dal memorandum nascerà dalla fusione con Open Fiber, attraverso la creazione di un nuovo soggetto che vedrà anche la partecipazione dello Stato.

In caso di parere negativo da parte dell'Unione Europea, il progetto per la rete unica subirebbe una drastica accelerata e, come osservato dal Ministro per l'Innovazione Paola Pisano in audizione alla Camera dei Deputati, è vincolante per la riuscita dall'operazione.

Il Premier Conte di recente ha parlato della rete unica ed ha sottolineato che l'obiettivo del Governo è di realizzare e completare il progetto nel giro di 3-4 anni. Ma in caso di parere negativo tutti i piani sarebbero da rivedere.