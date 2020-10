Rete unica fibra ottica, Altroconsumo scrive all'UE: 'monopolio danno per i consumatori'

Euroconsumers ed Altroconsumo hanno inviato all’Unione Europea, nelle persone dei commissari Margrethe Vestager, Thierry Breton e Paolo Gentiloni, una lettera per esprimere tutte le loro preoccupazioni in merito al progetto del Governo di creare una rete unica per la fibra ottica.

I consumatori osservano che il progetto che prevede che TIM assuma il controllo di Open Fiber, porterà alla creazione di un “operatore integrato verticalmente, quasi monopolista”.

Nella lettera completa si osserva che “il ritorno ad una rete quasi monopolista potrebbe danneggiare il mercato”, a discapito dei consumatori ed aziende italiane che “pagherebbero il prezzo di tale scelta”.

Non solo, però, perchè i consumatori evidenziano anche che qualora il progetto dovesse concretizzarsi, si tratterebbe di un “precedente pericoloso per gli altri paesi dell’Unione Europea, che potrebbero chiedere il ritorno ad una situazione di monopolio”.

Con questo documento, Altroconsumo ed Euroconsumers chiedono all’Unione Europea di effettuare un “severo controllo” al momento della notifica del progetto, per evitare che si creino situazioni monopolistiche “per assicurare che la rete unica operi in modo neutrale e non discriminatorio”.

Qualche settimana fa anche Vodafone aveva espresso le proprie preoccupazioni, con un editoriale pubblicato dal CEO Nick Read su Politico in cui osservava che il governo potrebbe “ricreare in Italia il monopolio di TIM smantellato dai Governi precedenti”.