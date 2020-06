Rete unica fibra ottica, Beppe Grillo attacca Open Fiber sul blog del M5S: 'un fallimento'

Dopo l'accelerata del Ministro Patuanelli sulla necessità di creare una rete unica per la fibra ottica, arriva anche la presa di posizione del cofondatore del Movimento 5 Stelle, Belle Grillo, sul blog del partito di maggioranza.

Secondo Grillo è necessario "cambiare subito l’amministratrice delegata di Open Fiber. Non all’altezza. E nominare una persona che inizi a lavorare alla fusione con Tim; fare entrare Cdp in Tim con un’ulteriore cifra del capitale che deve essere pari a quella di Bollorè (circa il 25%); dalla posizione di forza di Cdp, proporre ai francesi di vendere. A quel punto avremmo la maggioranza di Tim per avviare la creazione di un’unica società integrata Rete Mobile, 5G, banda ultralarga. Evitando che due soggetti con partecipazioni statali si facciano la guerra”.

L'ex comico senza mezzi termini definisce Open Fiber "un esperimento fallito", e denuncia che "le aree bianche, quelle su cui per intenderci nessuno voleva investire per dotarle di una rete all’altezza del resto del Paese, continuano ad essere arretrate come il terzo mondo, dal momento che Open Fiber, dopo essersi accaparrata bandi e relativi soldi pubblici, ha fallito miseramente registrando ritardi ormai incolmabili”.

La soluzione è quella su cui sta spingendo Patuanelli e di cui si era parlato anche in precedenza. Secondo Grillo, infatti, è necessario creare una rete unica con TIM, che integri rete mobile, 5G e banda ultra larga, per evitare he due soggetti con partecipazioni statali si facciano guerra.

A tal proposito Grillo ha rivolto anche un appello al CEO di Cassa Depositi e Presiti, Fabrizio Palermo, a "spiegare i dettagli" per evidenziare il "ruolo di Giano Bifronte della stessa CDP".

“Non si possono commettere altri errori e ulteriori ritardi. Serve prudenza e razionalità nell’allocare le risorse e le grandi corporate non possono pensare di creare due autostrade di fibra parallele che scorrono l’una affianco all’altra. Piuttosto investano quelle risorse per colmare la disoccupazione e i ritardi nell’innovazione. Altrimenti saremo tagliati fuori definitivamente dalle nuove opportunità che intelligenze artificiali e nuove tecnologie ci offriranno nei prossimi anni. Oltre ad essere auspicabile un solo soggetto economico che possa occuparsi delle infrastrutture di telecomunicazioni, credo che sia anche vantaggioso per il soggetto stesso. Non possiamo prescindere dal fatto che il futuro delle telecomunicazioni in Italia ci sarà solo se avremo un unico soggetto solido che abbia dentro 5G, rete mobile e fibra” conclude Grillo.