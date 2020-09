Rete unica fibra ottica, il premier Conte: 'progetto da realizzare in 3-4 anni'

Nel corso di un intervento tenuto alla festa del Fatto Quotidiano, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato del progetto per la rete unica in fibra ottica, che ha definito "fondamentale per l'intero paese" in quanto consentirà di superare il digital divide che durante il lockdown si è fatto sentire in maniera importante.

Conte ha voluto sottolineare che "sarà un'infrastruttura aperta ed inclusiva", ed ha anche affermato che l'obiettivo del Governo è fare in modo che tutti partecipino al progetto.

Interessante anche la parte del discorso sui tempi: il Primo Ministro italiano, a riguardo ha affermato che l'obiettivo è realizzarlo in tre-quattro anni, ma chiaramente centrale saranno le autorizzazioni ed i pareri delle authority che dovranno arrivare nei prossimi mesi e settimane.

"Nel Recovery plan italiano è importantissimo perseguire l'obiettivo concreto della banda ultralarga al più presto. Tim è quotata ma ha trovato convincente il progetto del governo" ha concluso Conte, riferendosi al recente accordo tra TIM e CDP che ha portato alla nascita di FiberCop. L'operazione di fusione dovrebbe concludersi entro e non oltre il primo trimestre del 2021, ma fino a tale atto la società continuerà a lavorare in maniera autonoma.

