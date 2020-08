Rete unica fibra ottica, la proposta di Beppe Grillo: 'realizzarla con il recovery fund'

Beppe Grillo torna a parlare della possibile realizzazione di un'infrastruttura unica per la fibra ottica. Il fondatore del Movimento 5 Stelle, in un post pubblicato sul proprio blog, ha lanciato una proposta: utilizzare le risorse che arriveranno nei prossimi anni dall'Europa grazie al Recovery Fund.

Secondo Grillo, "serve un progetto che sia in grado in tempi brevi di sbloccare ingenti investimenti diretti e indiretti, anche utilizzando le risorse messe a disposizione dall’Europa attraverso il Recovery Fund“ e creando una società unica per le infrastrutture e tecnologie digitali. Il comico lancia anche la proposta di creare un "unico grande popolo aggregatore delle migliori infrastrutture e tecnologie digitali utili a ridurre il divario digitale italiano", che soprattutto durante il lockdown si è fatto sentire per milioni di persone che sono costrette a rimanere a casa per le misure di contenimento del Coronavirus.

Grillo sostiene che è necessaria "una società che sia in grado di sviluppare una rete moderna, capillare e sicura, e che abbia tutte le tecnologie attuali e prospettiche. E’ ora di fare scelte coraggiose, sostenendo lo sviluppo digitale dell’Italia con una visione industriale e di lungo periodo. Infrastrutture e competenze digitali, infatti, sono un elemento imprescindibile per rendere il nostro Paese competitivo sui mercati internazionali e generatore di sviluppo”.

Una società unica per le infrastrutture digitali, secondo Grillo, potrebbe portare ad un'ampia gamma di vantaggi tra cui "l’accelerazione dell’installazione di reti e tecnologie fisse (fibra) e mobili (5G) sull’intero territorio nazionale".

Sull'eventuale creazione di un nuovo soggetto in grado di garantire l'indipendenza del network sul lungo periodo. Per realizzare ciò, però, ci vuole "un’ampia convergenza politica, istituzionale su questo piano industriale, ripeto: industriale. Non c’è destra o sinistra dobbiamo essere d’accordo e proiettati nel futuro. Non possiamo essere sempre monitorati dal mondo come un paesino dalle scarse possibilità. Ce le abbiamo le possibilità”.

In passato Beppe Grillo aveva duramente attaccato Open Fiber sul blog del M5S.