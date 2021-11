Rete unica, il ritorno: TIM rinuncia al controllo e si accorda con Open Fiber?

Un interessante articolo pubblicato da Bloomberg torna a parlare della rete unica in Italia. Secondo quanto affermato, infatti, TIM potrebbe rinunciare al controllo della nuova compagnia per rilanciare l'integrazione degli asset con Open Fiber. La decisione del gruppo guidato da Luigi Gubitosi arriverebbe per fugare i dubbi dell'Europa.

La stessa agenzia di stampa riferisce che questo nuovo piano sarebbe stato stilato a seguito delle pressioni arrivate dal Governo Italiano, che in precedenza aveva frenato il progetto per evitare di riportare il mercato delle tlc ad un semi monopolio. E proprio questa proposta di TIM andrebbe verso questa direzione: la Commissione Europea infatti aveva espresso le proprie preoccupazioni sui possibili ostacoli alla concorrenza che avrebbe portato l'integrazione con Open Fiber.

Nel nuovo piano di TIM, l'operatore continuerebbe ad avere una partecipazione di minoranza nella newco che nascerebbe tra FiberCop ed OpenFiber. Il Governo Draghi infatti avrebbe spinto su un co-investimento alla pari, e questo cambio di posizione di TIM (che fino ad ora aveva sempre manifestato la sua volontà di mantenere il controllo dell'infrastruttura) sarà oggetto del CDA in programma l'11 Novembre e chiesto da Vivendi ed alcuni consiglieri indipendenti.

La società, dal suo canto, ha voluto precisare che "con riferimento alle indiscrezioni di stampa odierne circa possibili assetti societari relativi alla rete, Tim precisa che l’argomento non è stato oggetto di discussione nel Consiglio di Amministrazione né tanto meno sono state prese decisioni al riguardo".