Quale rete usa Very Mobile? Le informazioni sulla copertura

Continuiamo a parlare degli operatori telefonici virtuali attivi nel nostro paese. Quest’oggi ci soffermiamo su Very Mobile, MVNO che ha debuttato lo scorso anno e che ha già riscosso un successo importante.

Very Mobile, essendo controllato direttamente da WindTre, si appoggia alla rete di quest’ultima società, che è stata largamente lodata dalle analisi di mercato e dagli speed test.

Come leggiamo nella pagina dedicata alla copertura di Very Mobile, gli utenti potranno beneficiare di una rete attiva nel 99% del territorio italiano, in 4G e non 5G. Agli utenti viene data la possibilità di navigare a 30 Mbps in download ed upload senza interruzioni. Inoltre, la SIM Very Mobile può anche essere usata per fare da hotspot, in quanto l’opzione dedicata è inclusa in tutte le offerte: in questo modo è possibile condividere la propria offerta con altri dispositivi tramite WiFi.

Sempre attraverso la pagina dedicata, è possibile anche verificare la copertura nel proprio comune o ad un determinato indirizzo: la mappa permette di capire se è possibile accedere alla rete 2G, 3G o 4G LTE.

Al momento non è stata diffusa alcuna informazione in merito al possibile arrivo del 5G. Di recente però Very Mobile ha annunciato il lancio dell’eSim, ed a riguardo abbiamo pubblicato tutte le informazioni sulla richiesta ed i costi.