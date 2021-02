In rete alcuni video dei Samsung Glasses Lite: il futuro è senza schermi

Il noto leaker WalkingCat ha pubblicato sul proprio account ufficiale Twitter un paio di video che potrebbero essere legati ai nuovi Samsung Glasses Lite, gli occhiali per la realtà aumentata che la compagnia asiatica potrebbe lanciare prossimamente.

Si tratta di un dispositivo che mira a portare l'AR nel quotidiano degli utenti, per consentire loro di guardare film, effettuare call o lavorare senza bisogno degli schermi convenzionali.

Secondo quanto trapelato, i Glasses Lite avrebbero anche una "modalità occhiali da sole" che permetterà agli utenti di colorare le lenti per proteggere gli occhi dai raggi solari.

In uno dei filmati, Samsung immagina un futuro in cui gli occhiali per la realtà aumentata potrebbero aiutare gli utenti anche in ufficio per effettuare chiamate olografiche, ma anche ad esplorare uno spazio digitale: è il caso di un architetto che può seguire l'andamento dei lavori oppure immergersi in un rendering.

Non è chiaro quando e se vedranno la luce tali occhiali e non è escluso che si tratti di un semplice prototipo del dipartimento di ricerca e sviluppo di Samsung. Tuttavia, è già qualche anno che le società tech hanno fatto la loro incursione nel mercato degli occhiali: Huawei ha lanciato la seconda generazione degli EyeWear sviluppati con Gentle Monster, ma è chiaro che da quello che è trapelato la proposta di Samsung potrebbe essere più simile agli HoloLens di Microsoft.