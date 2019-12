In rete il volantino Euronics di Natale attivo da domani: arriva il Sottocosto

E' stato pubblicato in rete il volantino di Euronics di Natale attivo da domani, venerdì 13 Dicembre, nei punti vendita del gruppo SIEM in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, fino al 31 Dicembre. Di fatto, si tratta delle promozioni che terranno compagnia agli utenti per tutto il periodo di Natale.

Il volantino è battezzato "Sottocosto" e porta il claim "il Natale ha la passione per gli sconti". Come sempre, abbraccia varie categorie di prodotti legati all'elettronica e computer. Dal fronte dei TV, l'HiSense H65B7520 da 65 pollici Ultra HD 4K potrà essere acquistato a 599,99 Euro, per un risparmio di 200 Euro rispetto ai prezzo precedente. In sconto anche il TV LG OLED55B9PLA da 55 pollici OLED, a 1299 Euro, per un risparmio di 1100 Euro rispetto al prezzo precedente.

Per quanto riguarda i QLED, invece, il Q90R da 65 pollici passa a 2299 Euro, 700 Euro in meno rispetto ai 2999 Euro classici di Samsung.

Nella categoria degli indossabili e degli smartphone. lo Xiaomi Mi Band 4 passa a 27,99 Euro, per un risparmio di 12 Euro rispetto ai 39,99 Euro imposti dalla società. Huawei P30 invece passa a 499 Euro, 300 Euro in meno dai 799,99 Euro proposti in precedenza.

Fronte Apple, citiamo iPhone Xs da 64 gigabyte a 799,99 Euro, l'iMac da 21,5 pollici a 1399 Euro ed il MacBook Air da 13 pollici da 128GB a 1149 Euro.

Per le informazioni sulla disponibilità vi invitiamo come sempre a consultare lo Store locator.