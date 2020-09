La rete WindTre si conferma la più veloce d'Italia, Vodafone superata da Iliad

Ookla, la popolare piattaforma per effettuare speed test, ha pubblicato i rapporti relativi allo stato delle reti mobile nel Q1 - Q2 2020. La situazione del nostro paese è per certi versi sorprendente rispetto a quanto previsto, mentre per altri è in linea con altre analisi.

WindTre si conferma il miglior operatore del Bel Paese con uno Speed Score di 43,92, a fronte di una velocità media in download di 44,43 Mbps e in upload di 13,15 Mbps. Al secondo posto invece troviamo TIM, con un punteggio di 32,95, mentre è il terzo posto che sicuramente rappresenta una sorpresa: Iliad infatti la spunta su Vodafone, che viene confinata alla quarta posizione con un punteggio di 30,20, come mostriamo nel grafico presente in calce.

Nel rapporto completo, scaricabile a questo indirizzo, sono presenti anche degli interessanti dettagli sulla distribuzione a livello territoriale delle migliori reti. Tali dati sono ottenuti con gli speed test effettuati dagli utenti.

Lo Speed Score viene calcolato prendendo in considerazione le velocità di download ed upload, con quest'ultima a cui l'algoritmo dà maggiore peso. Complessivamente, sottolinea Ookla, nel primo e secondo trimestre dell'anno sono stati effettuati in Italia più di 7 milioni di speed test dalle applicazioni iOS ed Android disponibili sui rispettivi Store.