Quali sono le reti Discovery? Tutto sui canali TV che accoglieranno Fabio Fazio

Al netto della questione dei diritti TV relativi alle Olimpiadi, la principale vicenda di cui si sta discutendo in questo periodo per quel che concerne il mondo televisivo nostrano è sicuramente l'uscita di Fabio Fazio dalla Rai. La situazione sta però facendo puntare i riflettori su un'altra realtà, visto che il conduttore passerà a Discovery.

Lungi da noi voler scendere nel dettaglio della vicenda, che è già stata ampiamente riportata da fonti come Il Sole 24 Ore, vale la pena soffermarsi un momento su una questione che non tutti sembrano aver ben compreso, ovvero quali sono i canali TV legati a Discovery. Il nome associato a Warner Bros potrebbe infatti non dire molto a qualcuno, ma in realtà ci sono buone probabilità, se siete soliti fare zapping contestualmente al digitale terrestre, che siate finiti su più di qualche canale legato al gruppo.

Infatti, il fiore all'occhiello della proposta Discovery, dove finirà tra l'altro anche il succitato Fazio (insieme alla fidata Luciana Littizzetto) a partire dall'autunno 2023, è il canale NOVE. Sì, esattamente quello in cui potreste aver visto qualche show di Maurizio Crozza o "La Confessione" di Peter Gomez. Tra l'altro, il tutto si può vedere anche in streaming direttamente mediante il portale ufficiale di NOVE.

Insomma, si fa riferimento a una realtà già consolidata nel mondo televisivo nostrano, che dispone di altri 11 canali free to air. Più precisamente, questi sono Real Time, DMAX, Warner TV, Giallo, MOTOR TREND, Food Network, K2, Frisbee, Boing, Cartoonito e HGTV - Home & Garden. Al tutto si aggiungono, per il resto, 5 canali pay, ovvero Boomerang, Cartoon Network, Discovery Channel, Eurosport 1 ed Eurosport 2.