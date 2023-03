Retromarcia OpenAI: le conversazioni degli utenti non saranno usate per addestrare ChatGPT

Nello stesso giorno in cui sono state lanciate le API di ChatGPT e Whisper, OpenAI ha anche annunciato un importante cambiamento alla sua policy interna con l’obiettivo di affrontare le preoccupazioni degli sviluppatori ed utenti.

La compagnia di Sam Altman, nello specifico, ha affermato che non utilizzerà più alcun dato inviato tramite la sua API per “migliorare il servizio” o per addestrare il modello su cui si basa il chatbot, a meno che un cliente o un’azienda non decida di consentirlo esplicitamene. L’azienda ha anche modificato la sua politica di conservazione dei dati a 30 giorni, introducendo delle opzioni più rigorose per andare incontro alle esigenze degli utenti.

Gli sviluppatori già tempo fa avevano contestato la politica di OpenAi sull’elaborazione dei dati, che secondo molti rappresentava un rischio per la privacy e consentiva all’azienda di trarre profitto dai dati degli utenti. Gli sviluppatori per questo motivo sconsigliano esplicitamente di condividere informazioni sensibili con ChatGPT.

Secondo TechCrunch, con la scelta di OpenAI di consentire ai clienti di non inviare i loro dati per addestrare l’IA vuole diventare più attrattiva.

Le API gpt-3.5-turbo hanno un prezzo di 0,002 Dollari per 100 token che equivalgono a 750 parole, mentre la seconda API, whisper-large-v2, costa 0,006 Dollari al minuto.