Bimba e padre scoprono il fossile dell'ittiosauro più grande della storia: è record

Il suo nome è Ichthyotitan severnensis e sta sconvolgendo il mondo della paleontologia. Scoperto da un padre e da una figlia lungo il Blue Anchor nel Somerset, si tratta dell'ittiosauro più grande mai scoperto e probabilmente del rettile marino più massiccio ad essere mai comparso sulla Terra.

Vissuto 202 milioni di anni fa, sul finire del periodo Triassico, il primo dell'era mesozoica, era un animale possente, lungo più di 25 metri, che sta superando qualsiasi record mai stabilito dagli altri rettili. Per dimensioni, infatti, non sfigurava a fianco di una balenottera azzurra, dagli zoologi considerata la specie più grande mai comparsa sul pianeta.

I suoi reperti sono stati avvistati per la prima volta nel 2020, da Justin e Ruby Reynolds, quest'ultima 11 enne all'epoca. I due stavano passeggiando per la spiaggia, per tentare di alleggerire lo stress che in quel momento stava colpendo l'intero pianeta (erano i primi mesi del Covid), quando trovarono casualmente un'enorme mascella fossile.

Justin, da appassionato di dinosauri e animali affini, decise allora di contattare subito un esperto di ittiosauri, il Dr Dean Lomax, molto famoso in Gran Bretagna, avendo già scoperto altre specie davvero enormi. Lomax, incuriosito, decise di raggiungere prontamente il Somerset e di allertare un suo collega, che aveva compiuto una scoperta simile nel 2016.

Il resto è cronaca ed è stato riassunto all'interno di un articolo, pubblicato recentemente su Plos One. Identificato l'animale, il piccolo team cominciò a scavare, rendendosi conto di avere fra le mani una scoperta eccezionale. L'esemplare non sembrava di fatti solo enorme. Sembrava appartenere ad una delle ultime specie giganti di ittiosauro vissute sul finire del Triassico e, per quanto non completo, disponeva di tutte le informazioni disponibili per valutarne adeguatamente la biologia e la stazza.

Gli ittiosauri durante il Giurassico avrebbero ridotto moltissimo le loro dimensioni, per via della competizione con gli altri rettili preistorici - come i pliosauri e i plesiosauri - e per le varie pressioni ambientali.

"Questa ricerca è in corso da vari anni", ha comunicato Lomax tramite un post di commento alla pubblicazione dello studio. "È davvero straordinario pensare che ittiosauri giganteschi, grandi quanto una balenottera azzurra, nuotassero negli oceani intorno a quello che era il Regno Unito durante il periodo Triassico. Queste mascelle forniscono inoltre prove allettanti che forse un giorno potremmo ritrovarci con un cranio o uno scheletro completo di uno di questi giganti. Non si sa mai."

Qualche anno fa era stato un plesiosauro a stabilire un altro record, risultando fra i rettili marini più pesanti in assoluto, ma il ritrovamento di un esemplare completo di I. severnensis potrebbe far impallidire qualsiasi altra scoperta avvenuta in Gran Bretagna.

Fire TV Stick 4K di Amazon è uno dei più venduti oggi su