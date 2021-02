Il rettile sacro dei maori possiede due DNA mitocondriali e vive 100 anni

Sphenodon punctatus, meglio noto in nuova Zelanda come tatuara, è un rettile capace di vivere oltre 100 anni e sopportare temperature molto fredde per un animale eteroterma. Il segreto del suo successo potrebbe risiedere nel suo particolare DNA: nelle cellule di questi animali, infatti sono presenti non uno ma ben due diversi tipi di mitocondri.

Secondo i ricercatori coinvolti nel Tuatara Genome Project guidato da Neil Gemmell, un biologo evoluzionista presso l'Università di Otago a Dunedin, in Nuova Zelanda, comprendere appieno i segreti del DNA di questi sauri potrebbe avere grandi ricadute nella ricerca contro l'invecchiamento e le malattie ad esso associato.

Si ritiene che nei mitocondri, infatti, vi siano le informazioni che regolano molti processi legati all'invecchiamento. Osservare che questo animale straordinariamente longevo ne possiede ben due è dunque la prova che è in questi organuli cellulari potrebbe nascondersi il segreto per l'eterna giovinezza.

I mitocondri, lo ricordiamo, hanno un genoma di tipo batterico, completamente differente dal DNA presente nel nucleo delle cellule. La loro origine, ritengono i biologi, è da ricercarsi in un fenomeno detto endosimbiosi: agli albori della vita, le cellule eucariotiche primordiali avrebbero fagocitato proto-batteri primitivi, instaurando con essi un rapporto simbiotico di scambio reciproco. I mitocondri possiedono la capacità di sviluppare l'energia attraverso la respirazione cellulare e sono fondamentali per la sopravvivenza delle cellule eucariotiche.

Ad oggi, l'unico animale noto che possiede due distinti mitocondri è il mitilo: il tatuara ha guadagnato pertanto la palma del primo vertebrato conosciuto ad avere questa caratteristica.

Per riuscire a sequenziare l'intero genoma dei mitocondri di questi rettili, i ricercatori hanno dovuto prima ottenere l'ok dei popoli Maori, tra i quali il tatuara è venerato come una divinità. Grazie ad una tecnica sofisticata di nuova generazione, chiamata "sequenziamento a lettura lunga", il DNA mitocondriale è stato interamente decodificato, osservando la presenza di due DNA completi che differiscono reciprocamente di oltre il 10%. Tra Uomo e Scimpanzé la differenza è di appena l'8%, sottolinea Dan Mulcahy, un biologo molecolare presso la Global Genome Initiative dello Smithsonian a Washington, uno dei padri del progetto.

Nella complessità di questo genoma ci sono probabilmente le chiavi per comprendere la straordinaria longevità e la notevole resistenza alle malattie che contraddistinguono questo insolito animale e, si spera, ottenere nuove armi per combattere non solo l'invecchiamento ma anche disordini e malattie come tumori, malattie metaboliche, muscolari e neurodegenerative, come descritto nella pubblicazione contenuta nella rivista Communications Biology.