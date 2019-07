Reuters: TIM-Vodafone annunceranno venerdì un accordo per il 5G

La popolare agenzia di stampa Reuters ha lanciato l'indiscrezione secondo cui nella giornata di venerdì Telecom Italia e Vodafone annunceranno uno storico accordo sull'unione delle torri ed infrastrutture del 5G, per favorire la diffusione della rete in Italia.

La fonte della notizia, parlando con Reuters, sottolinea che TIM avrebbe convocato una riunione straordinaria del consiglio di amministrazione il 26 Luglio per ratificare l'accordo.

Il nuovo accordo farebbe da seguito al memorandum d'intesa firmato lo scorso Febbraio da parte delle due compagnie, in cui si parlava di un rapido sviluppo del 5G su un'area più ampia a costi inferiori. Tra i punti della partnership si parlava anche della possibile "aggregazione in un’unica entità delle rispettive infrastrutture passive, per un totale di 22.000 torri in Italia".

La fusione delle infrastrutture conferirà a TIM e Vodafone pari quote di partecipazione azionaria e diritti di governance in INWIT, il gruppo posseduto al 60% da Telecom. L'accordo potrebbe avere ripercussioni importanti sulla diffusione della nuova rete ultraveloce nel nostro paese, che TIM e Vodafone hanno lanciato di recente ma solo in una manciata di città.

Attualmente il 5G di TIM è disponibile solo a Milano, Roma e Torino, mentre quello di Vodafone copre Milano, Roma, Napoli, Bologna e Torino.

Vi terremo aggiornati qualora dovessero esserci novità a riguardo.