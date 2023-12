Revolut apre la filiale in Italia: in arrivo l'Iban italiano ed i prestiti personali

In un nuovo articolo pubblicato sul Corriere della Sera da Francesco Bertolino, si parla dell’apertura della filiale italiana di Revolut, la banca digitale britannica che conta già 1,5 milioni di clienti nel nostro paese.

La guida della filiale è stata affidata a Maurizio Talarico, il quale ha spiegato che la fintech intende puntare in maniera importante sul nostro paese offrendo nuovi servizi ai correntisti. Entro la prima metà del 2024 la banca dovrebbe procedere con la sostituzione dell’IBAN lituano con quello italiano, una scelta che permetterà all’istituto finanziario di “superare le difficoltà che attualmente i clienti incontrano nel farsi accreditare lo stipendio e ricevere pagamenti dai fornitori a causa della cosiddetta Iban discrimination”.

Novità in arrivo anche per il comparto creditizio: Talarico ha spiegato che Revolut lancerà prodotti tradizionali come i prestiti personali ed il Buy Now Pay Later. All’estero si sta lavorando anche sul lancio di mutui che in futuro potrebbero approdare anche nel nostro paese, spiega il dirigente.

È innegabile però che la novità più importante sia rappresentata dall’arrivo dell’Iban italiano al posto di quello lituano, ovvero il Paese da cui Revolut ha ottenuto la licenza bancaria in Europa. Questa possibilità apre le porte a vari utilizzi e potrebbe far crescere ulteriormente la base di utenti.

La scorsa estate abbiamo anche parlato delle Esperienze ed il Piano Ultra di Revolut.