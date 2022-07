Revolut lancia i corsi sulle criptovalute in Italia: al via 'Learn & Earn'

In un momento di forte rinnovamento, dopo l'arrivo dei pagamenti PagoPA su Revolut, la superapp accoglie i nuovi corsi "Learn & Earn" in Italia, per aiutare gli utenti a migliorare la loro conoscenza sul mondo delle criptovalute.

Tra gli argomenti, non mancano le basi sulla tecnologia Blockchain, sui token e sui protocolli più utilizzati sui principali network. Gli utenti potranno imparare divertendosi e guadagnando fino a 15 USD in token DOT seguendo i corsi e superando il quiz finale.

Tra i vari corsi, troviamo "Crypto Basics" che, nomen omen, è il primo del lotto e mira a educare gli utenti in materia di criptovalute rispetto al comune denaro fiat, sulla decentralizzazione, sulla crittografia e sulla tecnologia blockchain. Non mancano, poi, interessanti approfondimenti anche sui rischi associati agli investimenti nel mercato delle criptovalute.

Il secondo corso si basa sulla rete Polkadot, su come questa multichain riesca a unire le blockchain, sul token nativo DOT e sui suoi casi d'uso, nonché sul suo sistema di governance.

Grande entusiasmo da parte di Revolut. Emil Urmashin, Crypto General Manager dell'azienda ha commentato spiegando che "i nostri clienti hanno un grande interesse nei confronti delle criptovalute. "Learn & Earn" li aiuterà a comprendere meglio le tendenze, i rischi e le potenziali opportunità associate alle crypto. La nostra collaborazione con Web3 Foundation su Polkadot, una delle reti blockchain più popolari, aiuterà i clienti a familiarizzare con questi concetti".

In futuro non mancheranno aggiornamenti e nuovi corsi, che verranno erogati già durante l'anno per consentire a sempre più persone di avere maggiore consapevolezza su questo mercato straordinario ma non privo di rischi.

Ricordiamo che fra qualche mese sarà tempo di festeggiamenti per la piattaforma. Infatti, dopo l'arrivo della banca di Revolut in Italia, a dicembre spegnerà la sua prima candelina nel Belpaese.