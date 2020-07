Revolut lancia Rewards: cashback e sconti sugli acquisti di Unieuro, Mediaworld ed ePrice

Importante novità per Revolut. La popolare applicazione per i pagamenti ha infatti lanciato "Rewards", un nuovo sistema di ricompense che si configurano come dei veri e propri cashback, con rimborsi automatici sugli acquisti effettuati presso le catene o negozi convenzionati.

"Guadagna lo 0,1% di cashback in Europa e l'1% al di fuori dell'UE in una delle nostre 29 valute supportate, incluse le criptovalute" si legge nella nuova sezione dedicata dell'app, in cui viene sottolineato inoltre che i cashback saranno disponibili per tutti i clienti, anche quelli Standard, mentre attualmente lo sono solo per gli utenti Premium e Metal.

Tra i negozi che daranno diritto ai rimborsi troviamo Huawei, Italo, OVS, Microsoft, Groupon, ePrice, Nike, Mediaworld, Unieuro, ePrice, Aliexpress, Trendevice, Gearbest e Philips, ma rientrano anche i negozi di moda ed i ristoranti.

Nella pagina ufficiale di Revolut Rewards leggiamo che ogni dieci acquisti gli utenti riceveranno un premio, e che le intenzioni di Revolut sono di aggiungere sempre nuovi Rewards. Il cashback sarà ovviamente accreditato direttamente sul conto.

Sono compatibili sia gli acquisti con carta che online, ma anche quelli effettuati con i sistemi Apple Pay e Google Pay, con cui Revolut si integra alla perfezione. La novità insomma è davvero interessante, e rende la carta Revolut ancora più competitiva.