RGB senza bloatware? AsRock porta il controllo LED direttamente su Windows

Il mercato dell'illuminazione RGB non è mai stato così frammentato. Per questa ragione, Microsoft ha portato il controllo dei LED direttamente su Windows 11, ma la compatibilità con il controller "di sistema" dipende anche dal supporto da parte dei produttori.

AsRock, finalmente, sta rispondendo alla chiamata della casa di Redmond, offrendo attraverso un aggiornamento questa possibilità ai suoi utenti. Tramite un aggiornamento firmware per le schede madri, infatti, si potrà finalmente controllare l'illuminazione del sistema direttamente dal sistema operativo e dalla Impostazioni di Sistema, alla voce Personalizzazione.

Per quanto riguarda l'hardware soggetto a questa novità, AsRock conferma che a essere coinvolte saranno le schede madri su piattaforma Intel 600, Intel 700, AMD Serie 500 e Serie 600, dunque comprese anche B550, X570, A620, B650 e X670.

Come fanno notare i ragazzi di Videocardz, tuttavia, sembra che l'aggiornamento sia arrivato anche per schede madri più vecchie, come la Serie 400 di AMD. Non è da escludere, quindi, che anche sistemi più datati potranno finalmente beneficiare di questa comoda opportunità.

Controllare l'illuminazione di sistema direttamente da Windows consentirebbe di far "parlare" fra loro anche periferiche che rispondono a piattaforme differenti, anche se probabilmente rinunciando a un controllo più granulare dei singoli LED, come ad esempio avviene con Asus AURA e Corsair iCUE.