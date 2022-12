Ma quale RGB: la tastiera Unreal Engine 5 mostra video a tutto schermo

Una questione risaputa tra gli appassionati del mondo PC è quella che i LED RGB possono potenzialmente stare bene un po' ovunque (sempre se apprezzati). Tuttavia, sembra che si stiano per raggiungere nuove vette in ambito di accessori. Infatti, è stata annunciata una tastiera con Unreal Engine 5.

In che senso? Come riportato da PC Gamer, nonché come si può vedere in un trailer disponibile su YouTube che ha fatto il giro del Web a dicembre 2022, una tastiera di futuro arrivo, denominata Finalmouse Centrepiece, include al suo interno CPU e GPU per far girare il noto motore grafico Unreal Engine 5. No, non si fa riferimento alla possibilità di giocare a Fortnite direttamente sulla tastiera.

Il tutto è infatti pensato per riprodurre sullo schermo, integrato nella tastiera, un video fullscreen. Chiaramente si fa riferimento a un display interattivo, che tra l'altro è pensato per offrire animazioni alla pressione dei pulsanti. Si fa insomma riferimento a un progetto in ambito tastiere diverso dal solito (non è dunque un caso che il trailer abbia già raccolto più di 190.000 visualizzazioni su YouTube al momento in cui scriviamo).

Va detto, però, che le informazioni sul prodotto non sono in realtà molte, ma sembra che di mezzo ci sia anche una collaborazione col marchio Gateron. Per quel che concerne, invece, il prezzo, questa tastiera, che qualcuno potrebbe più che altro voler definire una sorta di "PC all-in-one", viene proposta a 349 dollari. Il lancio, però, dovrebbe avvenire nel 2023.