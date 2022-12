Dell (ri)presenta Concept Luna: il laptop modulare è sempre più vicino

Poco più di un anno fa, Dell ha presentato il concept laptop Luna, un PC portatile completamente modulare e facilissimo da assemblare e smontare anche per chi non ha delle competenze informatiche. Dopo un anno di silenzio, in molti pensavano che Concept Luna fosse ormai morto, ma le cose non sembrano stare affatto così.

Dell è infatti tornata a parlare di Concept Luna, che dovrebbe essere dunque ri-presentato al CES 2023 di Las Vegas, fissato per inizio gennaio. Difficile che ci sia già una data per la messa in vendita del prodotto, che per il momento resta un prototipo ingegneristico e concettuale, e non un device pensato per il commercio per il grande pubblico.

Come spiega WCCFTech, che ha anche diffuso un video esplicativo di Dell, Concept Luna esprime una filosofia di design ben precisa, che è quella di rendere i laptop cable-free e completamente modulari, permettendo a chi li possiede di aprirli e smontarli senza l'uso di attrezzi come cacciaviti, rendendo così il processo di assemblaggio (e disassemblaggio) il più semplice possibile. In questo modo, interi moduli e PCB del portatile possono essere rapidamente rimpiazzati con componenti completamente nuove.

Diversi sono stati i prototipi e i modelli concettuali di laptop "smontabile" comparsi nell'industria negli anni, ma nessuno ha finora avuto successo: colpa degli elevati costi di produzione dei portatili modulari, ma anche delle problematiche connesse alla realizzazione ed all'approvvigionamento di moduli di espansione proprietari per ogni azienda.

Questa volta, però, Dell sembra finalmente fare sul serio: l'azienda è inoltre una delle più grandi nel campo dei portatili, perciò potrebbe effettivamente riuscire laddove altri hanno fallito. Non resta dunque che aspettare e vedere se davvero Luna arriverà mai nei negozi.