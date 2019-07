Si riaccende Rai 4K, per celebrare lo sbarco sulla Luna con Piero ed Alberto Angela

Riaccende i motori RAI 4K. La televisione di Stato ha annunciato che questa sera dalle ore 21.15 andrà in onda in Ultra HD lo Speciale di Ulisse "Quella notte sulla Luna", che come suggerisce il nome ripercorrerà lo storico allunaggio di cinquant'anni fa.

Protagonisti della trasmissione saranno Piero ed Alberto Angela, che racconteranno la missione Apollo 11, mostrando agli appassionati (e non) i luoghi che hanno reso possibile l'arrivo di Armstrong ed ad Aldrin sul suolo lunare.

Il programma sarà trasmesso anche su Rai 1, in chiaro, ma il piatto forte è senza dubbio rappresentato dal 4K.

Per vedere il canale è infatti necessario un decoder Tivùsat o una CAM da inserire nel televisore, e la smart card Gold abilitata alla visione, che viene fornita con i dispositivi certificati al momento dell'acquisto. Il canale è disponibile alla posizione 210 della piattaforma satellitare gratuita, ma l'antenna deve essere orientata verso il satellite Eutelsat Hot Bird a 13° ad est.

La televisione di Viale Mazzini nell'ultimo anno ha a lungo puntato sul 4K. Il canale, oltre che per la trasmissione di Ulisse di Alberto Angela, è anche stato attivato per la Santa Messa di Natale e le partite della Champions League come Barcellona - Liverpool e la produzione originale Il Nome della Rosa.