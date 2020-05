Riaprono i battenti degli Apple Store in Italia: ecco i nuovi orari

Ad oltre sessanta giorni dalla chiusura di tutti gli Apple Store in Italia a causa dell'epidemia di Coronavirus, il colosso di Cupertino attraverso il proprio sito web ha formalmente annunciato la riapertura dei brand store del nostro paese.

Nello specifico, da domani riapriranno i seguenti Apple Store, che osserveranno come orario 11-19:

Apple Via Rizzoli (Bologna);

Apple Campania (Caserta);

Apple Porta di Roma (Roma);

Apple I Gigli (Firenze);

Apple Euroma2 (Roma);

Apple Firenze (Firenze);

Apple Le Befane (Rimini);

Apple RomaEst (Roma).

Gli Store di Nave de Vero (Venezia) e Centro Sicilia (Catania) apriranno i battenti domani secondo gli orari di cui sopra, ma domenica 24 Maggio resteranno chiuso.

Niente apertura, almeno per questa settimana, per i negozi di Piazza Liberty (Milano), Carosello (Carugate), Oriocenter (Bergamo), Le Gru (Torino), Fiordaliso (Milano), Il Leone (Brescia) e Via Roma (Torino). Probabile che la decisione di tenerli chiusi per altri sette giorni sia legata alla situazione dell'epidemia nelle regioni in questione, che sono state le più colpite a livello nazionale.

Ovviamente anche negli Apple Store, come in tutti i negozi al dettaglio, si applicheranno le linee guida del dpcm firmato nella serata di ieri dal Premier Conte. Non è chiaro se Apple adotterà qualche misura addizionale per i prodotti in esposizione, che sono a disposizione di tutti i clienti per essere utilizzati e toccati prima di un eventuale acquisto.