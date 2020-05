Riaprono i negozi Mediaworld ed Unieuro: orari e misure di sicurezza

Dopo quasi due mesi di chiusura, riaprono oggi i negozi Mediaworld ed Unieuro. Le due catene di distribuzione hanno annunciato quest'oggi che i punti vendita sparsi in tutta la Penisola da oggi saranno nuovamente in grado di accogliere i clienti, con il via alla fase 2.

Riaperture Mediaworld del 4 Maggio 2020

Nel caso di Mediaworld, la riapertura sembra applicarsi a tutta la rete italiana, ma nell'apposita pagina viene comunque specificato che gli orari potrebbero cambiare, e per questo motivo consiglia di visitare lo store locator per tutte le informazione.

Mediaworld ha messo in campo una serie di misure di sicurezza per garantire la salute a dipendenti e clienti.

E' consigliato infatti di visitare il negozio da solo, di mantenere le distanze di sicurezza, toccare solo il prodotto di cui si ha bisogno, ma anche preferire i pagamenti con carta o contacless e limitare il più possibile il contatto fisico.

Come previsto dalle linee guida del Ministero della Salute, è sconsigliata la visita a coloro che hanno raffreddore, febbre o altri sintomi influenzali.

Riaperture Unieuro del 4 Maggio 2020

Riaprono i battenti anche alcuni negozi Unieuro. Anche in questo caso, è consigliabile consultare la pagina dedicata per assicurarsi che lo store sia aperto.

Non è tutto, perchè in caso di acquisto non urgente la catena consiglia anche di consultare il sito per valutare se sia possibile effettuarlo online, dal momento che offre la consegna gratuita su tutti.

Unieuro come Mediaworld raccomanda di andare in negozio da solo: gli ingressi saranno contingentati ed all'ingresso ci sarà un addetto che regolerà le entrate. All'interno dello Store è strettamente necessario mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro e di restare solo per il tempo necessario all'acquisto.

Tutto il personale è dotato di mascherine respiratori, guanti monouso e gel disinfettante, mentre sono state montate delle protezioni in plexigass per dividere gli addetti dai clienti.