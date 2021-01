Il Galles: ecco quale fu una delle conquiste romane più sofferte nelle isole britanniche

Il Galles non è mai stato, nell'età antica, un luogo unito da una propria identità culturale. In generale, l'intera Britannia era una terra divisa in svariate tribù. Come potrete immaginare, quindi, non doveva essere difficile per i romani annettere ai grandi domini dell'Impero anche delle terre frantumate come quelle gallesi. Eppure, non fu del tutto così.

Bisogna specificare, prima di tutto, una cosa: Roma aveva già iniziato ad esercitare una propria influenza in parte del territorio inglese, sin dalle prime spedizioni in Britannia, guidate da Giulio Cesare, tra il 55 e il 54 a.C.

I rapporti, all'inizio, erano relativamente distesi e pacifici. Tuttavia, con l'avanzare delle mire espansionistiche imperiali, col passare dei decenni, lentamente la Britannia divenne una vera e propria provincia.

Le legioni presenti sul territorio cominciarono ad individuare l'area che ricopre l'odierno Galles come una terra ricca di materiali da sfruttare a favore dell'intero impero. Per questo, Roma decise di avanzare oltre le terre già acquisite.

Il primo attacco alle tribù gallesi fu sferrato dal legato Publio Ostorio Scapula, intorno al 48 d.C., che attaccò i Deceangli -una popolazione celtica che viveva nel Galles settentrionale- e li sottomise. Qui è probabile che venne costruito un forte per truppe ausiliarie, il Canovium (nell'odierna comunità di Caerhun).

Mentre, però, i Deceangli opposero una blanda resistenza, altre tribù, come i Siluri e gli Ordovici, uniti in un fronte comune contro i romani, si unirono sotto il comando del re Carataco.

I due fronti si opposero in una tenace battaglia, intorno al 50 d.C., chiamata "Battaglia di Caer". Sfortunatamente, però, le due tribù celtiche vennero sconfitte, proprio dalla misteriosa Legio VIIII Hispana (di cui abbiamo già parlato qui) e la Legio XX Valeria Victrix.

Carataco venne portato come trofeo di guerra fino a Roma, presso la corte dell'imperatore Claudio. Il suo coraggio, però, e il suo dignitoso comportamento colpirono il popolo al punto che la sua vita venne risparmiata.

Da quel momento la guerra romano-gallese rimase immobile per anni. Siluri, Ordovici e romani proseguirono con i loro attacchi e loro battaglie, ma nessuno riuscì a distruggere i fronti nemici.

Un risultato, a favore dei romani, si poté ottenere solo intorno al 78 d.C., quando i Siluri vennero sottomessi da Sesto Giulio Frontino con una serie di campagne militari e il suo successore, Gneo Giulio Agricola, che sottomise gli Ordovici nel 79 d.C.

Per quanto si possa credere che una sconfitta possa sancire la sottomissione definitiva, non fu così in Galles. Le tribù continuarono a fronteggiare i governatori romani e i comandanti delle legioni costantemente, rappresentando una perenne minaccia.

Secondo alcune ipotesi, gli unici a non essere stati "sconfitti" dalla morsa offensiva dei romani furono i Dèmezi, una confederazione celtica stanziata nelle odierne contee del Pembrokeshire e Carmarthenshire (nel Galles sud-occidentale). L'incertezza su questa popolazione deriva proprio dal loro spirito poco bellicoso, che li portò a non opporsi mai, realmente, alla conquista della Britannia da parte dei romani.

Ad ogni modo, Roma sfruttò l'oro in questo "piccolo" territorio, perché, fondamentalmente, era quello il loro obiettivo: cercare risorse essenziali per l'Impero e alimentare i commerci. Tuttavia, la peculiare distribuzione dei rilievi nel territorio e la scarsità di terre coltivabili resero evidente che l'occupazione romana poteva solo essere militare.

Per questo vennero costruiti circa 40 forti, tra cui, il più celebre, Isca Augusta (nell'odierna Caerlon), e pochissimi centri urbani. L'unica "città" eretta fu Venta Silurum (Caerwent), che sopravvisse anche dopo l'abbandono della Britannia da pare delle legioni romane nel 410 d.C.