Un riassunto di 25 anni di cicli solari racchiusi in un video

Il Solar and Heliospheric Observatory (SOHO), una missione congiunta dell'Agenzia spaziale europea e della NASA, è un veicolo spaziale essenziale per lo studio del Sole. La missione è stata lanciata ben 25 anni fa e, per festeggiare il grande evento, è stato messo insieme un video dei "più grandi successi" di SOHO.

Per capire l'importanza del veicolo spaziale, vi basti pensare che grazie ad esso sono stati pubblicati quasi 6.000 articoli scientifici. SOHO è stato lanciato il 2 dicembre 1995 ed è stato progettato per durare due anni. Tuttavia, la sonda si è dimostrata dura a morire e la missione ha avuto un tale successo che l'ESA e la NASA hanno deciso di prolungarne la vita più volte... fino ad arrivare a oggi.

Le scoperte del veicolo sono state davvero molte ed è stato appositamente progettato per aiutare a comprendere il flusso di energia e materiale dal Sole: il vento solare e le espulsioni di massa coronale. "Ci sono state così tante immagini strabilianti che non posso assolutamente sceglierne una sola", afferma l'astrofisico Karl Battams, il principale investigatore di uno degli strumenti di SOHO, il coronografo LASCO.

Attualmente, infatti, gli esperti stanno utilizzando la sonda insieme ad altri veicoli spaziali, come il Solar Dynamics Observatory (che ha osservato sulla nostra stella un tipo di attività magnetica mai vista prima), STEREO e la Parker Solar Probe (che si avvicinerà più di tutti gli altri mezzi spaziali costruiti dall'uomo al Sole).