Il Ribes nero è stato proibito per 50 anni negli USA, ecco l'incredibile motivo

Meno dello 0,1% dei cittadini statunitensi ha assaggiato il frutto del ribes nero, secondo quanto riferito dall'European Business Review. Il motivo è semplice: come avrete letto dal titolo negli USA è stato proibito per 50 anni. La pietanza è comune nei dolci e nei tè europei e venne coltivata anche dai primi coloni inglesi in America.

Verso la fine del 19° secolo, gli agricoltori americani notarono che il ribes nero aveva introdotto una specie invasiva chiamata fungo blister che uccideva i pini bianchi, un arbusto molto utilizzato nel territorio e praticamente onnipresente per la costruzione (un po' come sta accadendo con la banana). Il fungo si diffondeva esclusivamente attraverso il ribes nero e gli Stati Uniti dovettero fare una scelta: tenere il ribes nero o far sopravvivere il pino bianco.

All'inizio del 20° secolo quindi, il governo degli Stati Uniti rese illegale l'agricoltura di ribes nero e rimosse tutte le piante in circolazione. Anche gli europei dovettero fare la stessa scelta, ma decisero di sacrificare il pino bianco per il ribes nero, poiché il legname del pino non era così tanto utilizzato come dall'altra parte dell'oceano.

Dopo più di mezzo secolo, esattamente nel 1966, gli scienziati hanno scoperto una nuova variante di ribes nero resistente alla malattia fungina che minacciava il pino bianco. Così nel 2003 New York è diventato il primo stato a revocare il divieto del ribes nero negli Stati Uniti continentali. Da allora, anche altri stati come Connecticut e Vermont hanno rimosso i loro divieti, ma in alcune zone degli USA ancora rimane.