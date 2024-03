La ricarica degli aerei diventa semplice come quella delle auto grazie ad Octopus Energy

Octopus Energy ed AeroVolt hanno annunciato un nuovo accordo che permetterà ai piloti di aerei elettrici di ricaricare i loro velivoli con la stessa facilità con sui si ricaricano le auto elettriche: utilizzando una card.

Octopus Entreverse è infatti la pluripremiata piattaforma di ricarica per veicoli elettrici, ed ora si sincronizzerà con AeroVolt che rappresenta la prima rete di ricarica per aerei. Questa partnership permetterà ai piloti di aerei elettrici di accedere alla facile esperienza di ricarica Electroverse presso le colonnine AeroVolt nel Regno Unito.

I punti di ricarica sono stati installati in sette siti in Uk, tra cui gli aeroporti di Bournemouth, Lydd, Dunkeswell e Shoreham, mentre gli altri 12 saranno presto operativi. L’azienda comunque ha sottolineato che è già in trattativa con altri 70 aeroporti per l’installazione di ulteriori colonnine.

“Octopus è all’avanguardia nella transizione verso il trasporto ecologico. È incredibile pensare che i nostri cieli saranno più puliti con ogni nuovo aereo elettrico, e siamo entusiasti di rendere il viaggio più facile per i piloti, estendendo la nostra esperienza di ricarica per le auto agli aerei. Semplicemente utilizzando la card Electroverse, i piloti possono collegarsi ed avere rapido accesso all’energia. È solo l’inizio di un’entusiasmante transizione: siamo pronti a dare il massimo per il decollo della mobilità elettrica” ha affermato Zoisa North-Bond, CEO di Octopus Energy.

A quest’ultimo ha fatto eco Guy Haydon, CCO di AeroVolt, il quale ha dichiarato che “come prima rete di ricarica per velivoli al mondo, AeroVolt è in missione per trasformare il futuro del volo con le proprie piattaforme di ricarica rapida, intuitive e facili da usare, nelle principali piste di volo. Questa entusiasmante partnership con Octopus porterà le colonnine per la ricarica delle auto di AeroVolt nell’universo di Electroverse e contemporaneamente offrirà ai piloti elettrici un’esperienza all’avanguardia rispetto al mercato. Una vera interoperabilità, per ricaricare sia le ruote che le ali”.