Ricarica in Cassa: come pagare in contanti su Amazon

Da qualche tempo Amazon ha lanciato un sistema che, di fatto, consente di pagare in contanti per i propri ordini effettuati online. Il servizio si chiama "Ricarica In Cassa" ed disponibile per tutti in quanto è necessario recarsi in un bar, edicola o tabaccheria per poter completare la procedura.

I punti vendita aderenti sono quelli dei circuiti Sisal Pay e Lis Carica di Lottomatica, che si traduce nelle categorie di cui vi abbiamo parlato poco sopra.

Il funzionamento è molto semplice, ma un aspetto estremamente interessante è rappresentato dal fatto che il servizio è completamente gratuito e non è previsto il pagamento di alcun tipo di commissione.

Amazon Ricarica in Cassa consente di ricaricare il proprio account Amazon con del credito da utilizzare per gli ordini effettuati online. Di fatto, consente di pagare in contanti e non con una carta di credito o prepagata un determinato oggetto.

Il tutto è accessibile attraverso due metodi: il codice a barre ed il codice di ricarica.

Codice a barre

Si tratta del metodo più semplice, in quanto non è necessario riscattare il codice dal proprio account, come avviene per le tessere del PlayStation Network ad esempio.

Per ottenere il codice a barre basta recarsi a questo indirizzo e selezionare una delle due opzioni: l'invio tramite SMS e la stampa.

A questo punto non bisogna fare altro che mostrarlo all'esercente, scegliere l'importo da ricaricare (che varia tra 5 a 500 Euro) ed il gioco è fatto: il saldo sarà visualizzato qui ed il credito potrà essere utilizzato al momento del pagamento dell'ordine.

Codice di ricarica

Per quanto riguarda del codice di ricarica, basta comunque recarsi in uno dei punti vendita dei circuiti Sisal Pay e Lis Carica, e richiedere un codice. Le differenze però sono sostanziali, in quanto sono disponibili nei tagli da 10, 25, 50 e 100 Euro.

Il codice potrà essere riscattato direttamente da questa pagina.

Amazon ha lanciato un'interessante promozione che consente di ricevere un buono sconto Amazon da 5 Euro con la prima Ricarica in Cassa da almeno 25 Euro. Termini e condizioni disponibili a questo indirizzo.