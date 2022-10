Ricarica inversa in arrivo su iPhone, Apple ci sta lavorando: la conferma da un brevetto

Mentre sembra essere quanto meno improbabile il ritorno del Touch ID su iPhone, un nuovo brevetto depositato dal colosso di Cupertino suggerisce che una funzionalità a lungo richiesta dagli utenti potrebbe presto approvare sugli smartphone Apple: la ricarica inversa.

Secondo quanto spiegato da Patently Apple, gli ingegneri avrebbero depositato una richiesta legata ad una tecnologia che potrebbe consentire nei prossimi anni agli utenti di ricaricare un altro iPhone. Il funzionamento è molto semplice, ed è mostrato nell’artwork che trovate in calce, dove si vedono due iPhone scambiarsi la carica semplicemente entrando a contatto con la scocca posteriore.

Nel brevetto Apple osserva anche che il retro dell’iPhone sarà in grado di ricaricare altri dispositivi come Apple Watch ed AirPods. Insomma, una vera e propria manna dal cielo per coloro che soffrono della sindrome da ansia della batteria, sebbene negli ultimi anni con i vari iPhone Apple abbia migliorato in maniera importante l’autonomia dei propri dispositivi. E’ innegabile però che un sistema di questo tipo sia a lungo stato richiesto dagli utenti, anche per una questione di comodità.

Qualche anno fa inoltre è emersa la notizia che iPhone 12 supporta la ricarica wireless inversa ma è disattivata, probabilmente perchè Apple non si fida ancora.



Ovviamente, come sempre in questi casi, vi invitiamo a prendere i rumor con le pinze in quanto le big tech sono solite presentare e registrare brevetti anche per accrescere semplicemente il portafoglio delle licenze.