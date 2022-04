La ricarica notturna dello smartphone va fuori moda: è iniziata l'era del fast charging

Ormai pare certo che il futuro della ricarica per smartphone sarà il fast charging, o ricarica rapida, ma oggi a dimostrare quanto il nuovo trend sia popolare è una ricerca portata avanti dal portale GSMArena sulle abitudini di ricarica dei suoi utenti.

A quanto pare, infatti, sono ormai pochissimi gli utenti che ricaricano il proprio smartphone di notte, mentre la maggior parte preferisce utilizzare proprio il fast charging durante la giornata o più volte al giorno per ripristinare la batteria del telefono.

Nello specifico, pare che gli utenti che si affidano all'overnight charging siano ormai solo il 15% del totale, un dato in netto calo rispetto ad un anno e mezzo fa, quando un analogo sondaggio di GSMArena riportava che circa il 25% degli utenti si affidava a tale sistema di ricarica.

Il fatto che alcuni ancora preferiscano la ricarica "lenta" notturna dipende in realtà da diversi fattori: il primo è che sono ancora in circolazione degli smartphone privi di ricarica rapida, specie tra quelli meno recenti. In secondo luogo, poi, anche i caricabatterie low-power, cioè quelli che garantiscono una potenza in entrata nel telefono molto ridotta, sono estremamente comuni, specie tra gli utenti meno avvezzi alla tecnologia.

Inoltre, bisogna anche considerare che la ricarica rapida può danneggiare le batterie, riducendo alla lunga la loro portata e costringendo gli utenti a cambiare batteria per il proprio smartphone dopo qualche centinaio di cicli di ricarica.

Benché oggi come oggi le aziende promettano che la ricarica rapida non danneggi le batterie neanche sul lungo andare, molti utenti sembrano essere ancora scettici a riguardo. Non a caso, che dal sondaggio di GSMArena emerge che il fast charging preferito dagli intervistati è quello tra 25 e 33 W, e non quello al di sopra del 100 W, che invece si colloca solo secondo in classifica.