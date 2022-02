La ricarica rapida di Samsung Galaxy S22 delude: poche differenze tra 25 W e 45 W

Samsung ha presentato i Galaxy S22 a inizio febbraio, ma solo ora che alcune unità degli smartphone flagship del colosso coreano sono nelle mani degli utenti sono emerse diverse informazioni di cui Samsung non ha parlato durante l'evento di presentazione dei telefoni.

Una di queste informazioni riguarda la batteria e il fast charging dei Galaxy S22, che a quanto pare si ricaricano alla stessa velocità a prescindere dal tipo di caricatore adottato. Stando a quanto riportano Android Police e GSMArena, infatti, pare che l'utilizzo di un caricabatterie più potente di quello da 25 W "standard" di Samsung non aumenti la velocità di ricarica dei device.

La notizia è decisamente particolare, poiché il Galaxy S22+ e l'S22 Ultra supportano il fast charging a 45 W, il che significa che - almeno in teoria - un caricabatterie da 45 W dovrebbe ricaricare più in fretta gli smartphone rispetto ad un modello da 25 W. Stando ai test svolti dai due portali specializzati in telefonia mobile, che hanno utilizzato due caricatori Samsung da 25 W e da 45 W e uno da 65 W di un altro produttore, la velocità di ricarica dei Samsung Galaxy S22 non migliora sensibilmente in alcun caso, nemmeno utilizzando il dispositivo più potente dei tre.

Il miglioramento nel passaggio dalla ricarica a 25 W a quella a 45 W è infatti così marginale da risultare praticamente nullo, poiché in un lasso di tempo pari a trenta minuti il caricatore a 45 W raggiunge solo il 5% di batteria in più di quello a 25 W, guadagnando circa cinque minuti di ricarica. Considerato che l'adattatore da 45 W dovrebbe avere una potenza quasi doppia rispetto a quello da 25 W, ci saremmo aspettati dei risultati decisamente migliori.

Intanto, a ridosso del lancio dei Galaxy S22 sono emersi anche altri problemi relativi alla loro batteria: nello specifico, Samsung ha rimosso una feature salvabatteria dai suoi nuovi smartphone all'ultimo minuto, limitando il refresh rate dinamico tra 1 e 120 Hz ad un minimo di 48 Hz, vanificando così le pretese di allungamento della vita dello smartphone della feature.