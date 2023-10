La ricarica wireless delle BMW potrebbe danneggiare il chip NFC di iPhone 15

Nel weekend, Apple ha confermato il surriscaldamento di iPhone 15 ed ha preannunciato l’arrivo di un aggiornamento per risolvere. Tuttavia, nelle scorse ore è emersa una problematica non di poco conto legata al nuovo smartphone della società di Cupertino.

Secondo quanto riportato da MacRumors, almeno allo stato attuale sarebbe meglio evitare di caricare il nuovo iPhone 15 con la ricarica wireless dei veicoli BMW. Tutto è iniziato la scorsa settimana quando alcuni proprietari di BMW si sono lamentati del fatto che il chip NFC dei loro iPhone 15 non funziona più dopo aver caricato lo smartphone con il pad incluso nel veicolo. Le segnalazioni sia sul forum di MacRumors che su X sono aumentate ed i clienti interessati dal disservizio affermano che l’iPhone entra in modalità recupero dati con schermo bianco e dopo il riavvio il chip NFC non funziona più.

Si tratta di una problematica di non poco conto, dal momento che il sensore NFC viene utilizzato non solo da Apple Pay per i pagamenti, ma anche dalle API che includono le chiavi digitali delle auto. Di conseguenza, un suo malfunzionamento non solo impedisce di effettuare pagamenti, ma anche di aprire la vettura. Come mostriamo nello screenshot presente in calce, sullo schermo viene visualizzato il messaggio d’errore “Impossibile impostare Apple Pay” nell’app Wallet ed il problema non sembra risolvibile, e ad alcuni Apple ha provveduto a sostituire lo smartphone dopo aver appurato il malfunzionamento dell’NFC.

La maggior parte delle segnalazioni arrivano da utenti che posseggono iPhone 15 Pro ed iPhone 15 Pro Max, ma non è da escludere che siano interessati anche gli altri modelli. Le ragioni di tale disservizio non sono però note.