Ricavi in crescita per Chiara Ferragni, che dà un bonus di 3400 Euro ai dipendenti

Numeri da record ed affari a gonfie vele per Chiara Ferragni, l'influencer italiana che ha scalato tutte le classifiche di popolarità. La TBS Crew, la società che gestisce il portale ed i diritti d'immagine dall'influencer milanese, alla luce degli ottimi risultati registrati, ha deciso di dare ai propri dipendenti un bonus di 3400 Euro lordi.

Come sottolineato in una nota, il bonus "sarà distribuito, in parti uguali e liquidato nel mese di giugno" ai quindici dipendenti attualmente sotto contratto.

Nel 2018, infatti, la TBS Crew registrato un anno "all'insegna della crescita dei ricavi e della redditività", ma nel verbale dell'ultima assemblea degli azionisti, in cui è stato approvato il bilancio, si legge anche che l'obiettivo per l'anno in corso è "riportare a nuovo l'utile dell'esercizio, pari a 98.317 Euro".

Non sono stati diffusi dati specifici, ma nel 2016 la società aveva messo a segno un utile di 4.900 Euro con 1,4 milioni di Euro di fatturato. L'anno successivo la stessa influencer lombarda, parlando con il Corriere della Sera aveva previsto ricavi per 6 milioni di Euro.

In una dichiarazione inviata ai soci, Chiara Ferragni ha affermato che "il successo è sempre frutto di un lavoro di squadra e per tale motivo va condiviso con tutto il team. Il 2018 è stato il primo anno sotto la nuova gestione manageriale, il mio primo anno in qualità di amministratore delegato. I risultati raggiunti sono stati incredibili e frutto di una nuova struttura aziendale più snella ed efficiente. Oggi i nostri obiettivi a cinque anni sono stati stabiliti e condivisi con tutti i dipendenti".

Sarebbe senza dubbio capire gli introiti registrati dalle sponsorizzazioni di Instagram, che proprio oggi ha annunciato i nuovi strumenti pubblicitari rivolti agli influencer.