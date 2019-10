Ricavi da record per Apple Watch, Cook: 'boom di nuovi acquirenti'

Nella trimestrale Apple, il colosso di Cupertino ha annunciato che quello appena concluso è il miglior trimestre di sempre per la divisione degli indossabili, che include Apple Watch, le AirPods e le Beats

Come abbiamo avuto modo di raccontare nella news dedicata, e ripreso anche dall'amministratore delegato Tim Cook, Apple ha registrato "risultati sorprendenti" nella categorie degli indossabili, con le entrate che hanno raggiunto i 6,5 miliardi di Dollari. Il dato è in netto aumento rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno, quando si erano fermati a 4,2 miliardi di Dollari.

Il CEO si è detto "elettrizzato" per la crescita: "siamo entusiasti dei risultati riportati dalla divisione indossabili" ha affermato. Pur senza svelare quale sia il dispositivo che sta guidando questo boom, ha lasciato intendere che la maggior parte delle persone hanno scelto Apple Watch. Le motivazioni? "Per alcuni si tratta di fitness, per altri riguarda la salute, per altre persone ancora la comunicazione, per altri utenti invece tutte queste cose messe insieme. Credo che l'always on della Serie 5 sia stato un punto di svolta importante per i nostri utenti".

Cook ha anche affermato che tre quarti degli acquirenti di Apple Watch non ne avevano mai avuto uno. L'amministratore delegato ha anche riconosciuto l'impegno della sua società in questo settore ed ha anche svelato le intenzioni di migliorare ulteriormente il comparto salute. A riguardo ha affermato che "ci sono cose di cui non possiamo parlare, ma un giorno ci sarà riconosciuto il contributo che abbiamo dato alla salute delle persone".

In un periodo di calo delle vendite di iPhone, Apple potrebbe aver trovato una nuova gallina dalle uova d'oro.