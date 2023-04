Io è sempre più ricca: la fornitura elettrica di E-Distribuzione si controlla dall'app

Nella newsletter periodica inviata agli utilizzatori dell’app Io della pubblica amministrazione, i gestori hanno annunciato che da qualche settimana anche E-Distribuzone ha aderito all’applicazione.

E-Distribuzione diventa quindi il primo distributore di energia elettrica ad aver scelto di integrarsi nell’app Io, ampliando i servizi a disposizione dei propri clienti.

Nella fattispecie, il primo servizio che E-Distribuzione metterà a disposizione dei clienti sarà quello che consentirà di essere avvisati in occasione dei lavori programmati per la propria fornitura. In questo modo, spiega PagoPA, si sarà informati per tutti gli interventi necessari a garantire la continuità e migliorare la qualità del servizio elettrico.

Le comunicazioni di questo tipo arriveranno sull’app Io dei clienti interessati, con tanto d’indicazione dei tempi di ripristino. Nei prossimi mesi, comunque la platea di servizi di E-Distribuzione su Io sarà ampliata ulteriormente per garantire un contatto sempre più semplice tra le parti.

“La presenza di E-Distribuzione sull’app IO testimonia ancora una volta la nostra attenzione alla qualità del servizio in ogni suo aspetto e la volontà di intercettare le nuove esigenze dei cittadini, oggi sempre più propensi a una comunicazione digitale, personalizzata e a portata di smartphone”, dichiara Vincenzo Ranieri, AD di E-Distribuzione, “La sostenibilità, la costante innovazione dei processi e una relazione con i clienti all’insegna dell’inclusività e dell’accessibilità sono da sempre i pilastri del nostro modello di business: la nostra adesione all’app dei servizi pubblici ne è un’ulteriore conferma”.

Sempre in merito all’app Io è stato annunciato che entro fine anno integrerà anche patente, tessera sanitaria e CIE.