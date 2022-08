I ricchi devastano il pianeta? Celebrità e influencer prendono l'aereo per pochi km

Mentre nel mondo si parla "spegnere la luce dopo una certa ora" o di non usare il condizionatore per limitare il cambiamento climatico, ricchi e influencer con la loro noncuranza stanno contribuendo ad aumentare le emissioni di CO2 in una maniera assurda. Il motivo più eclatante è il loro uso di jet privati per percorsi incredibilmente brevi.

Queste informazioni le sappiamo grazie a Celebrity Jets, un account Twitter basato su bot che mostra le traiettorie di volo dei VIP, famoso perché il suo creatore - il diciannovenne Jack Sweeney - ha più volte tracciato l'aereo di Elon Musk. Celebrity Jets è ora usato per una causa più nobile: scoprire come i più ricchi stiano inquinando con le loro azioni.

Ad esempio Kylie Jenner, modella e imprenditrice di 24 anni, ha usato il suo jet privato il 12 luglio per un volo di soli 17 minuti, portandola da Van Nuys a Los Angeles alla città di Camarillo, un tragitto che con l'auto avrebbe fatto in 38 minuti! Stesso discorso per un volo di 27 minuti da Van Nuys a Thermal, in California, tragitto che con l'auto avrebbe fatto in due ore.

Sull'account Twitter del bot, potrete vedere i voli di altra gente famosa. Ad esempio il rapper Drake ha preso un volo di 18 minuti da Hamilton a Toronto (38 minuti con l'auto), mentre il cantante country Kenny Chesney ha preso un volo per 20 minuti tra Akron, Ohio e Pittsburgh (1 ora con l'auto). Lo stesso vale per il pugile Floyd Mayweather, che ha volato per soli 14 minuti da Las Vegas alla vicina città di Henderson (con l'auto avrebbe impiegato solo 17 minuti!).

I jet privati ​​sono estremamente dispendiosi e sono 14 volte più inquinanti per passeggero rispetto agli aerei commerciali. Quest'ultimi contribuiscono al riscaldamento globale con 784,8 milioni di emissioni di CO2, ovvero il 2,14% delle emissioni totali all'anno. L'aviazione, ovviamente, non è l'unico impatto negativo sui super ricchi sul clima.

Un dato di fatto che dimostra la noncuranza di molte personalità famose sul clima e sull'ambiente, ma che potrebbe tornare utile per far "smuovere le coscienze" di questi VIP.