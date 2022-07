I ricci di mare stanno distruggendo intere foreste in California

Nelle acque della California, sta accadendo una vera e propria tragedia ambientale. Nessuno ne parla, e nessuno ci fa caso, ma le ripercussioni sono visibili sin da subito.

Le conseguenze del riscaldamento globale, sono evidenti a tutti (o quasi), ma ciò che sta accadendo in California è davvero incredibile. Vere e proprie foreste di alghe che crescono nell'Oceano Pacifico sono interamente distrutte, e la causa è piuttosto bizzarra. Sono infatti i ricci di mare, i principali "colpevoli".

Nello studio pubblicato sulla rivista "Ecology", sono stati analizzati i comportamenti di due specie prevalentemente: lo Strongylocentrotus purpuratus, ed il Mesocentrotus franciscanus. In condizioni di normalità, si è osservato come questi si nutrano esclusivamente dei detriti lasciati dalle alghe stesse, vivendo in un vero e proprio equilibrio tra specie diverse.

Proprio a causa però dei cambiamenti climatici, queste vivendo un maggiore stress quotidiano, rilasciano minor quantità di "scarti". Ecco perché i ricci ricevendo meno nutrienti sono costretti a cibarsi della pianta viva, riuscendo a distruggere intere foreste in relativamente poco tempo. Tali risultati si sono osservati anche in laboratorio

Dan Reed, uno dei principali autori dello studio sottolinea inoltre come avesse già notato tale fenomeno, negli anni Ottanta. Tutto ciò è reso possibile anche dai particolari denti che possiedono, capaci di rimanere sempre ben affilati. Ecco perché appare fondamentale piantare nuove alghe, nel tentativo di ristrutturare letteralmente, un ambiente oramai gravemente compromesso.