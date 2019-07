Riccione: è disponibile il film gratuito della Rai con Ludovica Pagani su YouTube

La Rai (Radiotelevisione Italiana) si sta avvicinando sempre di più al mondo del Web. Dopo il successo del film gratuito "Natale a Roccaraso", che al momento in cui scriviamo conta oltre 1,8 milioni di visualizzazioni, la società ha infatti deciso di riproporre lo stesso tipo di contenuto con "Riccione", un film pensato per il pubblico di YouTube.

I protagonisti sono infatti i beniamini del Web, da Il Pancio a Enzuccio passando per i PanPers e per Ludovica Pagani. Non mancano però anche Amedeo Preziosi, Valentina Vignali, Roberta Carluccio, Shade, Ricky e Pasqui di Casa Surace, Autogol, Enzo Salvi, Annibaluzzo, Edoardo Mecca, Naomi De Crescenzo, Sabrina Antonetti, Besayra Martinez, Roberto Spadarella, Davide Lunghi, Diego Giannotti, Phoebe Forte, Filip Simaz, Fede Rossi e Il santone dello svapo. Insomma, quasi tutti gli attori sono delle star dei social media.

La storia è come al solito "bizzarra" e cerca di strappare più risate possibili. Vi basti sapere che al centro della trama c'è una banconota da 5 euro che contiene un'informazione particolarmente preziosa. Al momento in cui scriviamo, il film è già primo nelle tendenze di YouTube e sembra essere stato particolarmente apprezzato dal pubblico della piattaforma, visto l'elevato numero di "Mi piace": oltre 35.000. Insomma, la Rai sembra aver trovato un buon metodo per coinvolgere YouTube Italia.