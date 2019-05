Una ricerca afferma che gli oceani della Terra stanno lentamente scomparendo

Secondo una nuova ricerca di alcuni scienziati norvegesi, sembra che gli oceani della Terra si stiano gradualmente perdendo all'interno del pianeta. La ricerca, nello specifico, afferma che l'acqua si sta lentamente spostando all'interno della crosta terrestre per un fenomeno chiamato subduzione.

Questo nuovo studio è stato pubblicato inizialmente sulla rivista Geochemistry, Geophysics, Geosystems. Il fenomeno in questione è però molto lento, e non abbastanza "rapido" per sopraffare l'innalzamento del livello del mare.

Rispetto a 150 milioni di anni fa il processo si è velocizzato, e ciò è accaduto esattamente dalla divisione della Pangea, il supercontinente che si ritiene includesse tutte le terre emerse della Terra.

"Hai una subduzione molto più rapida quando si rompe un supercontinente", ha dichiarato a New Scientist la ricercatrice dell'Università di Oslo, Krister Karlsen. "La subduzione rapida è fondamentale per portare l'acqua nella roccia idratata in profondità nel mantello."

Con il termine subdzione, si intende un fenomeno geologico che fa scorrere una placca sotto un'altra. Al ritmo attuale, secondo New Scientist, gli oceani saranno completamente prosciugati in circa 12 miliardi di anni.

Questo fenomeno, sottolinea la rivista, non deve essere motivo di preoccupazione, dato che tra 12 miliardi di anni il Sole sarà già sparito da un pezzo. Sicuramente questo è l'ultimo dei nostri problemi, visto che c'è molta più gli oceani del nostro pianeta si stanno "ammalando" per colpa nostra.