La ricerca della vita aliena viene considerata sempre di più?

La ricerca della vita aliena sta venendo considerata sempre di più. Recentemente, infatti, gli astronomi del SETI hanno annunciato una nuova collaborazione con un team di scienziati che si occupa di un telescopio spaziale della NASA.

"Abbiamo passato molto tempo nel corso degli anni a cercare di prendere le distanze dalla pseudoscienza e dagli UFO", ha dichiarato ad AFP Jill Tarter, famosa astronoma statunitense che è stata direttrice del Centro di Ricerca SETI.

Secondo un accordo annunciato mercoledì all'International Aeronautical Congress, gli scienziati che lavorano sul Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) della NASA hanno deciso di collaborare con Breakthrough Listen, un programma di ricerca di vita extraterrestre.

Gli astronomi del SETI utilizzano i telescopi, sia ottici che radio, per scansionare il cielo alla ricerca di segnali di vita. "Non sappiamo come trovare l'intelligenza. Non sappiamo nemmeno come definirla molto bene", afferma Tarter.

Nello specifico cercano segnali radio, proprio come quelli continuamente emessi dal nostro pianeta, e strane variazioni nelle firme luminose dei pianeti distanti, che potrebbero indicare la presenza di enormi strutture orbitali.

In futuro, l'idea sarebbe quella di analizzare la composizione chimica di altri pianeti per cercare segni di vita biologica. "Potremmo vedere una sorta di chimica che non possiamo spiegare in nessun altro modo", aggiunge Tarter.

Infine, alla scienziata è stata posta una domanda che si faranno - sicuramente - in molti: Anche se ricevessimo un segnale da un'altra civiltà a 100.000 anni luce di distanza, a che cosa ci servirebbe? Dal momento che non saremmo in grado di visitarlo e ci vorranno altri 100.000 anni per rispondere al messaggio?

"Tu leggi Shakespeare, i testi degli antichi greci, o quelli degli antichi romani? Abbiamo imparato molto da loro, anche se non possiamo porre loro domande", risponde Tarter. In sostanza, capire il loro metodo di comunicazione potrebbe darci un indizio su di loro. Sicuramente, vale la pena provare.