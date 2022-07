Alla ricerca degli asteroidi vicino la Terra: nuove ipotesi sui NEO

Scott Sheppard, astronomo dell'Institute of Astronomy presso l'Università delle Hawaii, ha pubblicato, sulla rivista Science, un articolo e in cui suggerisce che è tempo che la comunità delle scienze spaziali si concentri sullo studio degli oggetti vicini alla Terra, i famosi "near-Earth object" (NEO).

Nel suo articolo, infatti, ha mostrato come finalmente ora esista la tecnologia adatta per cercare e trovare questi NEO, almeno quelli che giacciono in direzione del Sole, durante le ore del tramonto.

D'altronde, come ha fatto notare Sheppard, la maggior parte delle osservazioni spaziali sono rivolte al cielo notturno, quando non si è "abbagliati" dalla luce solare. Ma di conseguenza, gli scienziati hanno ignorato i NEO che orbitano tra la Terra e il nostro Sole, cosa che potrebbe causare problemi, dal momento che uno o più di loro potrebbero trovarsi su un percorso che li porterebbe dritti verso il nostro pianeta.

Ovviamente, gli astronomi non stanno ignorando completamente i NEO in questione, ma Sheppard ha ammesso che molti di loro sono stati scoperti solo di recente, a dimostrazione di quanto sia importante una cernita costante ed attenta. Sono infatti necessari più studi di questo tipo per saperne di più su di loro.

Ad esempio, un team ha da poco scoperto un asteroide con un'orbita all'interno di quella di Venere, ed un altro che ha un percorso molto breve attorno al Sole. Le nuove strutture di cui siamo in possesso hanno le capacità necessarie per studiare tali NEO, come la Zwicky Transient Facility negli Stati Uniti e la NSF Blanco in Cile, che ha anche a disposizione una Dark Energy Camera che può essere puntata più vicino al sole.

Una curiosità: I "near-Earth object" che orbitano attorno alla nostra stella, ed all'interno di quella terrestre, sono stati classificati in base alla loro posizione. Quelli che viaggiano infatti all'interno dell'orbita di Venere, ad esempio, sono chiamati Vatiras.

Inoltre, Sheppard ha notato che i numeri dei NEO rimangono relativamente invariati, il che è in qualche modo una sorpresa. Infatti, sulla base dei modelli al computer e del numero di tali oggetti che colpiscono la Terra, la Luna o altri corpi celesti, il loro numero dovrebbe diminuire.

Il fatto che invece non lo siano suggerisce che vengano reintegrati in qualche modo, che ancora ignoriamo. Dovrebbero quindi essere fatti degli ulteriori sforzi per scoprire da dove provengano gli altri NEO e perché.

Il rapporto completo del dott. Sheppard, dal titolo "In the glare of the Sun" è disponibile su Science.

Il rapporto completo del dott. Sheppard, dal titolo "In the glare of the Sun" è disponibile su Science.