Adesso sappiamo la velocità di rotazione del Sole all'inizio della sua esistenza

Tutto nell'Universo nasce, cresce e muore, in un ciclo che continuerà fino alla morte dell'Universo stesso. Anche il Sole è cresciuto e "maturato" nel corso del tempo (si parla di miliardi di anni), e questo stesso destino toccherà a tutte le stelle del cosmo, che una volta raggiunta l'età adulta rallentano la loro rotazione.

Quando le stelle sono giovani invece, ruotano più velocemente e in modo meno prevedibile. Più le giovani stelle sono veloci, più tendono ad emettere brillamenti solari, scagliando potenti radiazioni e particelle capaci di polverizzare all'istante i pianeti che gli vivono intorno.

Grazie ai ricercatori del Goddard Space Flight Center della NASA, adesso sappiamo quanto fosse attivo il nostro Sole all'inizio della sua vita, un fattore che ha determinato fortemente l'evoluzione dei pianeti, Terra inclusa.

Grazie alla Luna, i ricercatori sono stati capaci di determinare lo stato di rotazione iniziale della nostra stella. Nonostante la Terra e la Luna siano fatte dello stesso materiale, sul nostro satellite esistono quantità minori di sodio e potassio rispetto al nostro pianeta.

Il sodio e il potassio sono elementi volatili, il che significa che possono essere facilmente strappati via dalla superficie lunare da un'attività solare abbastanza forte (o da altri eventi violenti). Grazie quindi alla quantità di materiale presente sulla Luna, è possibile stimare quindi la velocità di un Sole ancora giovane.

Simulando tre eventi di differente intensità (veloce, medio e lento) di una stella, gli scienziati hanno poi raggiunto la loro conclusione. Una rotazione troppo veloce del Sole avrebbe spogliato completamente il nostro satellite, ciò implica che la nostra giovane stella ruotasse più lentamente rispetto alle media delle altre stelle simili.

In passato infatti, il Sole completava un giro completo intorno al proprio asse in circa 9/10 giorni, mentre oggi lo fa in 27 giorni.