Alla ricerca di un hard disk esterno per PC? Questo sconto di Amazon fa per voi

Se siete alla ricerca di un buon hard disk, in questo weekend di Marzo 2024 Amazon ha l’offerta che fa per voi. Il colosso degli e-commerce infatti permette di acquistare a prezzo ridotto un hard disk targato Western Digital con 2 terabyte di storage, su cui è possibile risparmiare il 37% rispetto al prezzo di listino.

Di seguito i dettagli:

WD 2 TB Elements Portable External Hard Drive - USB 3.0, Black: 75,30 Euro (120 Euro)

Il risparmio quindi è importante, su un hard disk esterno che incrementa di 2 terabyte la memoria del vostro PC. Amazon garantisce la consegna senza costi aggiuntivi per martedì se si effettua l’ordine entro 5 ore e 2 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. Ovviamente non è possibile effettuare il pagamento in cinque o dodici rate mensili, dal momento che l’importo è troppo basso.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l’ordine a stretto giro di orologio per poter godere di questo prezzo molto interessante.