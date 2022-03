Ricerca indica i laptop e gli smartphone più riparabili: male Apple, Google e Microsoft

Brutte notizie per le grandi compagnie dell'informatica americane: a quanto pare, infatti, i device Apple, Microsoft e Google sono poco riparabili, specie se messi a confronto con quelli di aziende considerate "minori" come Asus, Dell e Motorola. Questo è quanto emerge dal nuovo report dello US PIRG, dal titolo "Failing to Fix".

Il PIRG, o Public Reserach Interest Group's Education Fund, infatti, ha scoperto che i colossi americani dell'informatica creano smartphone e laptop meno riparabili delle controparti cinesi, giapponesi e asiatiche in generale. Il report, inoltre, critica la mancanza di dati sulle riparazioni degli smartphone pubblicati dalle aziende, tanto che il PIRG stesso ha dovuto utilizzare i valori pubblicati dalle divisioni francesi di Apple, Microsoft e Google in ottemperanza alle leggi pro-riparabilità emanate da Parigi nel 2021.

Il PIRG, che nella sua analisi è stato aiutato dal popolare canale YouTube e portale di riparazioni iFixit, ha confrontato ben 187 smartphone e laptop prodotti da 10 produttori che vendono i propri device negli Stati Uniti, utilizzando come punto di partenza l'"indice di riparabilità" coniato dal Governo francese lo scorso anno.

I test di iFixit e del PIRG è un punteggio ibrido, che unisce il punteggio di riparabilità dei device analizzati con il grado di "opposizione" delle aziende alle riparazioni dei propri dispositivi presso rivenditori terzi, nell'ottica di una campagna sul territorio americano in favore del "diritto alla riparazione" di smartphone, tablet e notebook.

I punteggi ottenuti da diversi produttori in tal senso sono decisamente interessanti, poiché gli iPhone hanno ricevuto un punteggio medio di 2,75 su 10, ottenuto analizzando tutti i modelli da iPhone 7 in poi, mentre i Macbook Air e Pro degli ultimi anni hanno ottenuto un voto di 3,16 su 10. In generale, Apple è stata l'azienda con i punteggi peggiori secondo la scala del PIRG.

Seguono a stretto giro Microsoft, i cui laptop della linea Surface hanno ottenuto un punteggio di 4,6 su 10, e Google, con Pixel 4, Pixel 6 e Pixel 6 Pro con un voto di 4,64 su 10. Il contrasto con i produttori considerati "lodevoli" è emblematico: per esempio, sui 36 laptop Dell analizzati, il voto medio è stato di 7,81 su 10, mentre per i 22 portatili ASUS presi in esami il PIRG ha ottenuto valutazioni intorno a 7,61 su 10. In campo smartphone, invece, l'azienda considerata "migliore" dall'indice elaborato da iFixit è Motorola, con un punteggio di 7,77 su 10 in media.

Bisogna comunque considerare che l'indice del PIRG contiene anche una variante puramente qualitativa, ovvero il livello di "lobbismo" contro le riparazioni effettuato da ogni singola azienda, che va a intaccare (in positivo o in negativo a seconda del caso) lo score di riparazione dei device. Intanto, comunque, sempre iFixit ha fornito il suo primo perfect score di riparabilità a Fairphone 4 5G lo scorso dicembre.